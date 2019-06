Espagne: le Puy du Fou vise le million de visiteurs en 2021

La version espagnole du parc du Puy du Fou espère attirer au moins un million de visiteurs l'année de son ouverture en 2021, ont annoncé ses dirigeants.

"C'est une prévision prudente" pour un parc qui devrait être "rentable dès la première année", a déclaré le directeur général Erwan de la Villeon lors d'une visite du chantier du parc près de Tolède, à environ 70 kilomètres de Madrid.

Avant la fin du chantier et l'ouverture du parc en 2021, un premier spectacle débutera fin août prochain et devrait attirer 60.000 visiteurs.

Le Puy du Fou a choisi l'Espagne pour lancer son concept à l'étranger et visera ensuite la Chine.

Ses dirigeants avaient aussi envisagé la Toscane (Italie) et la région de Salzbourg (Autriche) mais le climat, le potentiel de l'Espagne (deuxième destination touristique mondiale avec 83 millions de visiteurs en 2018) et l'enthousiasme des autorités locales ont fait pencher la balance en faveur de Tolède.

L'investissement total y atteindra 242 millions d'euros sur dix ans, 690 emplois directs doivent être créés en 2021.

En s'installant sur un site de 160 hectares aux abords de cette ville qui attire trois millions de visiteurs par an dont 60% d'Espagnols, le parc vise d'abord la clientèle locale, a expliqué le directeur adjoint David Nouaille, qui s'attend toutefois à environ 20% de visiteurs étrangers, soit davantage qu'en France (15%).

Le premier spectacle retracera les épisodes marquants de l'Histoire espagnole depuis le 13ème siècle.

"L'objectif n'est pas de faire un projet de Français en Espagne. Nous voulons convaincre d'abord les Espagnols, raconter leur Histoire car ce qui leur plaît plaira aussi aux touristes étrangers", souligne M. Nouaille.

L'impact environnemental du parc, doté d'un lac artificiel dans cette région très aride, a suscité les critiques des écologistes, auxquelles M. de la Villeon répond en expliquant avoir investi dans un système de traitement des eaux usées et de récupération des eaux de pluie. Le parc utilisera 120.000 m3 d'eau potable par an, selon lui.

Sur la première tranche d'investissements (183 millions d'euros jusqu'en 2021), 98 viendront de fonds propres et 85 millions d'emprunts auprès d'institutions françaises et espagnoles, selon M. de la Villeon.

Loin derrière Disneyland et ses 15 millions de visiteurs annuels, le Puy du Fou est au coude à coude en France avec le Parc Astérix et le Futuroscope, avec plus de deux millions d'entrées en 2018. Son chiffre d'affaires était de 112 millions d'euros en 2018.