Escapade à Strasbourg, que faire en Alsace pour un weekend ?

Si vous en avez votre claque des maisons à colombages et de la foule, quittez vite la Petite France (quartier historique de la ville de Strasbourg) pour le Parc de l’Orangerie . Avec ses 26 hectares, vous aurez de quoi vous cacher des curieux. Mais attention, vous pourriez avoir de la compagnie… celle de quelques cigognes . C’est ici même que le volatile, véritable symbole de la région, en danger de disparition, a été réintroduit dans les années 1970. Pour digérer, une petite balade autour du lac, orné d’une grande cascade romantique, ou dans sa mini-ferme et son zoo, constituera la meilleure prescription.

Croquer Strasbourg

Une adresse pas nécessairement estivale, mais qui vaut franchement le détour. Si vous souhaitez du traditionnel, sans pour autant passer par la maison Kammerzell, haut lieu de la choucroute et autres délices locaux, direction Au Coin des Pucelles. Logée dans une petite rue du même nom et affichant une façade discrète mais coquette, l’adresse propose une ambiance chaleureuse, avec banquettes en bois et nappes à carreaux, associant le charme du winstub à celui du bistrot. Côté assiette, les grands classiques du genre, dont le gratin de spaëtzles au munster, qui a su conquérir notre cœur et notre estomac.