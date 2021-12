Envie de passer une nuit dans la maison de "Maman, j'ai raté l'avion" ? C'est possible !

Voici un cadeau pour les fans de "Maman, j'ai raté l'avion !" : Airbnb se met dans l'ambiance de Noël en mettant la maison mythique des McCallister en location ! Mais attention à ne pas rater l'offre. Seulement quatre personnes auront la chance de recréer les scènes cultes du film ! On vous en dit plus...

Au programme : des activités liées au film de Chris Colombus.

Les heureux voyageurs pourront "profiter du décor féerique de la maison pour une immersion totale, revivre les scènes cultes du film en posant des pièges à gogo et en adoptant la routine beauté de Kevin au risque de se retrouver à crier face au miroir, déguster un menu gourmet,inspiré de plats réconfortants des années 90 comme le mac and cheese et la meilleure pizza de Chicago, se lancer dans un marathon ciné des films de la franchise incluant le tout dernier volet "Maman, j'ai raté l'avion ! (ça recommence)", rencontrer une vraie tarentule et repartir avec un set LEGO Ideas Home Alone (Maman, j'ai raté l'avion) à construire chez soi.", a précisé la plateforme de locations.

Un membre de Airbnb sera présent sur place pour assurer la visite de la propriété.

Pour participer à cette opération, il faudra vous rendre sur la page de réservation de la maison située à Winnetka, dans la banlieue de Chicago aux Etats-Unis, à partir du 7 décembre à 20h.