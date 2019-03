En voiture, en van, à moto, en stop… Et si on traversait la Nouvelle-Zélande?

Un itinéraire permet de traverser le pays et d'explorer ses paysages exceptionnels en 3 semaines.

Vous en rêvez? En 3 semaines, un itinéraire permet de traverser le pays du nord au sud et de découvrir ses richesses sur le plan culturel et naturel. Que ce soit en voiture, en van ou encore à moto, cette route permet de parcourir les grandes étendues des deux îles principales du pays.

La Nouvelle-Zélande dispose de divers atouts comme de nombreux parcs naturels, une faune marine et terrestre spectaculaire, une activité volcanique très présente mais aussi des reliefs très marqués et des paysages variés.

Du sable blanc aux glaciers

Le départ peut se faire depuis Auckland, la capitale économique, située sur l'île du Nord. Ensuite, direction Rotorua afin de découvrir la culture maorie et de se détendre dans les sources d'eau chaude, avant de rejoindre la capitale administrative: Wellington. Pour continuer, il faut traverser le détroit de Cook, qui sépare l'île du Nord de l'île du Sud. Vous croiserez notamment le Parc national Abel Tasman, avec ses forêts, son sable fin, ses otaries… Mais aussi le glacier Franz Josef ou encore le lac Matheson.

Après une dernière baignade et 3 semaines passées sur les routes, la boucle se termine à Auckland, là où elle a commencé...