En Toscane, une plage aux allures de "paradis artificiel"

Eaux turquoise et sable blanc. "J'aime venir ici, même si c'est un peu inquiétant", confie un couple de retraités, au milieu de dizaines d'habitués de la plage italienne de Rosignano Solvay, du nom de l'usine chimique à l'origine de ce phénomène inédit.

Une eau pas naturelle, voir dangereuse

Mercure et métaux lourds pouvant provoquer de graves maladies ou simplement du calcaire au fond de l'eau? Cette plage de 4 km de long, à 25 km au sud du port toscan de Livourne, suscite beaucoup d'interrogations.

Située dans une des plus belles régions du pays, elle semble tout droit sortie d'une carte postale des Caraïbes.

"Je l'ai découverte sur Google Maps. On m'a dit que ce n'est pas dangereux. Que la couleur vient de l'usine de soude à côté. J'ai amené toute ma famille", raconte Lieuya, un touriste hollandais, confirmant que "les plages blanches" de Rosignano sont une des attractivités de la côte.

Lunettes noires face à une luminosité aveuglante, les touristes se promènent sur le sable immaculé, sans trop s'interroger sur le contraste frappant avec la plage voisine de Monte alla Rena.

"A chaque fois que je viens, je me fais la réflexion que si la baignade est autorisée par les autorités locales, régionales et nationales, on peut les croire quand elles disent que l'eau est propre", explique Marina, une enseignante italienne.

Effectivement, à l'entrée, un panneau de l'agence régionale de protection de l'environnement, Arpat, certifie que la qualité de l'eau est "excellente".

Rosignano Solvay est née il y a plus d'un siècle en 1912 de la volonté du Belge Ernest Solvay, qui y installa une usine puis y fit construire des habitations. Son groupe est aujourd'hui un colosse mondial de la chimie présent dans 61 pays et qui emploie 24.500 personnes.