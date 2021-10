En Norvège, un hôpital dans la forêt

A l'hôpital d'Oslo, les patients aux longs traitements ont la possibilité de s'échapper de leur quotidien quelques heures par semaine dans un chalet situé juste à côté, en pleine nature, pour se reposer ou recevoir leurs proches. Ce projet est né grâce à Havard et sa fille Linea, hospitalisée de nombreux mois lorsqu'elle était petite à cause d'un cancer. Un concept que Havard aimerait étendre à toute la Norvège, mais aussi importer en Europe et aux Etats-Unis.