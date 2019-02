En hiver comme en été: sur le Golfe de Finlande, le surf en toutes saisons

Malgré la neige sur la plage et les températures négatives, Nikita et ses amis ne renonceraient pour rien au monde à une séance de surf sur un spot en mer Baltique, près de Saint-Pétersbourg.

"Eté, hiver... Peu importe, on surfe", résume Nikita Kononovitch, 29 ans, pieds nus dans la neige, en combinaison avec sa planche près de l'eau glaciale du Golfe de Finlande.

Pour Nikita, "il fait chaud aujourd'hui": -2 degrés Celsius. Ce jeune entrepreneur raconte avoir surfé il y a quelque temps par -10 degrés sur le lac Ladoga, le plus grand d'Europe, situé en Carélie.

"Le moment le plus dur, c'est de sortir de l'eau et de se changer", sourit Dania Novojilov en se recouvrant le visage avec un baume pour se protéger du vent glacé et de l'eau.