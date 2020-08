En forêt de Fontainebleau, à la découverte d’un vaste site d’art rupestre méconnu

Il s'est glissé dans une étroite fente entre deux rochers et montre du doigt les gravures qui ornent une roche : "C'est un site totalement mystérieux et inexplicable ". On est face à "un art religieux, un peu original ", commente-t-il fasciné.

"On a une équipe d'une dizaine de prospecteurs qui vont tous les week-ends, tous les mois explorer les terrains pour découvrir de nouveaux abris". En 1975, "il y avait peut-être à l'époque 200 ou 300 abris (connus) et maintenant nous en sommes à plus de 2000", se félicite son président Yves Mérian.

Un patrimoine archéologique à protéger

Ici et là, des randonneurs ont immortalisé leur passage en inscrivant leurs initiales sur les inscriptions rupestres, ce qui "fait mal au cœur", confie Sophie David, cheffe de projet "Forêt d’Exception/Archéologue" à l’Office national des forêts (ONF).

"Ces gravures sont en danger", met-elle en garde : "Des gens se sont amusés à graver des initiales, malheureusement ils les ont gravées sur des gravures qui ont plus de 10.000 ans".

"D’où l’importance d’expliquer : 'Attendez, c’est un patrimoine exceptionnel, très fragile. Si on ne le préserve pas, demain il ne sera plus là. Et si on voit des gravures comme ça, on peut les observer mais on ne les touche pas et on ne regrave pas par-dessus !"

Une pédagogie d’autant plus nécessaire que la forêt de Fontainebleau a vu sa fréquentation bondir depuis la levée du confinement.