En deux ans, le Royaume-Uni a perdu 80% de ses touristes

Entre la pandémie de Covid-19, le Brexit et les pénuries alimentaires, le Royaume-Uni peine à attirer les touristes étrangers. En deux ans, le nombre de visiteurs a baissé de 80%. Le pays fait figure de cas isolé en Europe, où la croissance touristique est repartie à la hausse cette année, et même dans le monde.

D'abord, la crise du Covid-19 a freiné l'afflux des touristes. Mais alors que depuis début novembre, la pandémie repart à la hausse en Europe, le nombre de nouveaux cas au Royaume-Uni n'est pas passé sous la barre des 20.000 depuis le 27 juin 2021. Avec l' Allemagne , c'est aujourd'hui le pays où le nombre de cas est le plus élevé en Europe .

Cette perte d'attractivité pour le territoire britannique est un enchaînement de causes et de conséquences.

Au moment de la publication des chiffres sur le tourisme, le scénario de fin d'année prévoit un nombre total de 7,7 millions de visites pour 2021, soit une baisse d'un peu plus de 80% du tourisme britannique depuis 2019. Cette année-là, le Royaume-Uni avait accueilli 40,9 millions de touristes. Ils n'étaient plus que 11,1 millions en 2020.

En 2021, les touristes ont déserté le Royaume-Uni. D'après les chiffres de l'Office national du tourisme Visit Britain, le nombre de visites a baissé de 97% par rapport à 2019 . Le premier semestre de 2021 a enregistré la visite de 471.000 personnes. Un chiffre qui ne compte cependant que les entrées aériennes sur le territoire et qui exclut les touristes venus en ferry ou en train.

Mais les difficultés touristiques ne sont pas seulement dues à la pandémie. Le Brexit aurait aussi sa part de responsabilité. Depuis le 1er octobre 2021, les voyageurs européens ne peuvent se rendre sur le territoire sans un passeport. La carte d'identité ne suffit plus.

Tom Jenkins, directeur général de l'association professionnelle du tourisme réceptif d'Europe, interrogé par CNN, précise qu'"environ trois quarts des Européens n'ont pas de passeport puisqu'ils peuvent voyager en Europe avec leur carte d'identité".

L'effondrement du tourisme britannique est également dû à d'autres facteurs, plus politiques, dont les pénuries récentes de carburant et de nourriture, des règles de voyage jugées incohérentes et un gouvernement peu disposé à dépenser ses livres pour le secteur touristique.