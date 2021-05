En Chine, les boîtes mystère s'arrachent à prix d'or

Une boîte-surprise contenant une figurine à collectionner : après avoir fait fureur dans les années 80 au Japon, les "blind boxes" trouvent une seconde jeunesse en Chine, où s'arrachent ces jouets miniatures à l'effigie de mangas.

Sur le marché de l'occasion, une figurine rare dans sa boîte d'origine non ouverte peut facilement valoir plus de dix fois son prix de départ, compris généralement entre 8 et 16 euros environ.

A l'image des vignettes d'albums à collectionner, qui faisaient jadis un tabac dans les cours d'école, les "blind box" font aujourd'hui en Chine le bonheur de nostalgiques mais aussi... des jeunes branchés.