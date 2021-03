Les femmes de la province rurale du Hunan utilisaient autrefois une langue codée, excluant tout interlocuteur masculin. Aujourd’hui, le Nüshu, cette langue "morte", fait son grand retour ! Si le nom de la langue est masculin (LE Nüshu), il n’en reste pas moins qu’elle n’est "parlée" que par des femmes. La province du Hunan, au sud-est de la Chine, est un paysage montagneux, un décor de carte postale mais peu facile d’accès et d’utilisation pour les habitants. Une des raisons de la création et du maintien de cette langue unique en son genre, le Nüshu, signifiant "écriture féminine" en chinois.

En Chine, il existe une langue secrète réservée aux femmes : le Nüshu - © lingqi xie - Getty Images Les montagnes couvrent plus de 80% de la superficie de la région, ce qui a conduit de nombreux hameaux isolés à flanc de colline à se développer indépendamment les uns des autres. Le Nüshu y est né et est considéré comme le seul système d’écriture au monde créé et utilisé exclusivement par des femmes, comme l’explique la BBC.

Les femmes n’avaient pas le droit d’apprendre à lire et écrire C'est dans le comté de Jiangyong, dans le Hunan et plus précisément dans les ethnies Han, Yao et Miao, que le Nüshu a pris de l’importance au XIXe siècle. Cependant, son origine remontrait bien au-delà, même si les experts n'arrivent pas à lui donner une date de naissance précise. Ils la situeraient dans la dynastie Song (960-1279) ou même dans la dynastie Shang, il y a plus de 3000 ans. Le but du Nüshu aurait été de donner une liberté d’expression aux femmes de cette époque, qui n’en jouissaient pas beaucoup. La langue aurait été transmise grâce à un texte précis que les mères paysannes enseignaient à leurs filles paysannes dans une société féodale chinoise à une époque où les femmes n'avaient pas accès à l'apprentissage de base (lire et écrire). Beaucoup de ces femmes étaient analphabètes et pour apprendre le Nüshu, elles s’exerçaient simplement à copier l’écriture telle qu’elles la voyaient sur le texte référence, en broderie ou par écrit. Les experts de la langue ne comprennent toujours pas pourquoi cette langue a été créée et est restée cantonnée à cette région reculée pendant des siècles.

Ce texte à partir duquel la langue était transmise pendant des siècles n'a été découvert que dans les années 1980 par Cathy Silber, professeur de chinois au Skidmore College de New York. Si Cathy porte la maternité de cette découverte, il convient de mentionner également qu'un homme, Zhou Shuoyi, avait déjà commencé des recherches pour le Bureau culturel de Jiangyong en 1954 mais avait été arrêté par la révolution culturelle de Mao Zedong, qui n'appréciait pas cette langue insolite.

Quelles sont les caractéristiques de cette langue ? Le Nüshu est une écriture phonétique lue de droite à gauche. Elle est un mélange de quatre dialectes locaux parlés dans le Jiangyong rural. Chaque symbole représente une syllabe et est clairement influencé par les caractères chinois bien que son style soit plus allongé avec des traits incurvés et filiformes. Les habitants le nomme parfois "écriture de moustique" et il est vrai qu'on imagine bien des moustiques écrasés sur le papier. "C'est plus efficace que le chinois parce que c'est phonétique", explique Cathy Silber, professeure au Skidmore College pour Atlas Obscura. "Un symbole représentait une syllabe avec le même son." Le Nüshu a fourni aux femmes un moyen de faire face aux difficultés domestiques et sociales et a aidé à maintenir des liens avec des amies dans différents villages très éloignés et difficiles d’accès. Des messages de soutien et d’amitié étaient brodés en Nüshu sur des mouchoirs, des foulards, des éventails ou des ceintures de coton et échangés ensuite pour atteindre la destinatrice.

Bien que le Nüshu n’était pas une langue parlée couramment, les femmes chantaient et déclamaient des poèmes contenant des phrases et des expressions en Nüshu. C'était aussi une manière de raconter sa vie et, pour les plus anciennes, d'expliquer aux plus jeunes comment mener une vie meilleure ou apprendre à être de bonnes épouses.

Un défi lancé à la société patriarcale Certains experts pensent logiquement que le Nüshu était un espèce de pied de nez à la société hautement patriarcale de l’époque puisqu'il n'était utilisé que par des femmes et qui plus est, des femmes illettrées. Il faut aussi savoir qu'historiquement, il n’était pas socialement acceptable pour les Chinoises de parler ouvertement de leurs regrets personnels, des difficultés de la vie agricole ou de leurs sentiments de tristesse et de chagrin.

Le Nüshu a alors fourni un exutoire à ces femmes ainsi qu'un soutien féminin sans intervention masculine.

La renaissance de la langue Nüshu Aujourd’hui, 17 ans après le décès de la dernière "locutrice" native connue de cet ancien code, Yang Huanyi, cette langue écrite connaît une sorte de renaissance. Selon Xin Hu, une habitante de Puwei interviewé par la BBC, le Nüshu était autrefois largement utilisé dans les quatre cantons proches de Puwei. En 2006, le texte d’apprentissage a été classé patrimoine culturel immatériel national par le Conseil d’État de Chine. Un an plus tard, un musée a même été construit sur l’île de Puwei. Xin a commencé à y travailler en tant qu’interprète ou "héritière" de la langue avec 7 autres femmes pour apprendre à lire, écrire, chanter et broder en Nüshu. "Certains héritiers ont appris de leurs grands-mères depuis leur plus jeune âge, comme notre plus vieille héritière Nüshu He Yanxin, qui a 80 ans", explique Xin. Nushu script, which means “writing women” in Chinese, flourished in the nineteenth century in Jiangyong County, Hunan Province, to enable women from the Han, Yao and Miao nationalities in this region to communicate better. pic.twitter.com/OUySjzaTkF — The Center for Language Education and Cooperation (@HanbanSg) October 8, 2020

Le Nüshu aujourd’hui dans la société chinoise Aujourd’hui, les artefacts originaux de Nüshu sont rares car beaucoup ont été détruits pendant la Révolution. Mais ces dernières années, on a pu voir un regain d’intérêt dans la culture populaire, on l'aperçoit dans des films, des symphonies et dans la littérature. De plus, certaines héritières, comme Xin, ont commencé à donner des cours en ligne pour entretenir l’intérêt pour cette langue et, pourquoi pas, la remettre vraiment au goût du jour !