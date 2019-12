En Antarctique, des touristes à l'assaut de "la dernière frontière"

Surfant sur la soif de nouveauté d’une clientèle fortunée et saisie d’un sentiment d’urgence à découvrir des contrées menacées par le dérèglement climatique, les croisières s’aventurent dans des recoins toujours plus éloignés et sauvages.

Continent de tous les superlatifs (le plus froid, le plus venteux, le plus sec, le plus reculé, le plus désert, le plus inhospitalier…), l’Antarctique, à la fois stérile et bouillonnant de vie, est aujourd’hui une destination de choix.