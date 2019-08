Embarquement d'une réserve animale virtuelle à bord de Corsica Ferries

En transit entre le continent et la Corse, et si vous vous laissiez porter par un voyage immersif au cœur de la vie sauvage lors de votre traversée à bord de Corsica Ferries? A partir du 1er août, la compagnie lance une expérience en réalité virtuelle pour s'approcher au plus près des animaux.

Espionner un groupe de lions d'Afrique ou se languir de caresser des pandas en train de mâchouiller du bambou, à moins de rêver de nager au plus près des dauphins... Corsica Ferries a décidé d'emmener ses passagers faire le tour du monde accompagnés des animaux les plus emblématiques de la planète.

La compagnie maritime s'est associée à Wild Immersion, pour un tournage aux quatre coins du globe dont l'objectif était de filmer à 360° les espèces endémiques des cinq continents. Pas moins de 18 mois de travail ont été nécessaires pour observer et capter les habitudes des animaux dans leur habitat naturel et ce, dans quarante pays.

Pour participer à cette immersion dans une réserve virtuelle, les voyageurs doivent s'équiper d'un casque de réalité virtuelle et s'asseoir dans l'un des dix sièges adaptés à l'expérience, installés à bord du navire Pascal Lota.