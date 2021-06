Ecosse : des villageois veulent reprendre le contrôle du pub le plus isolé du Royaume-Uni

Dans une péninsule sauvage de l'ouest de l'Ecosse, les habitants du petit village de pêcheurs d'Inverie espèrent reprendre le contrôle du pub du village, le plus isolé du Royaume-Uni, et retrouver un lieu qui avait fini par faire la part trop belle aux touristes.

"The Old Forge", qui borde le Loch Novis à l'extrémité de la péninsule de Knoydart, n'est accessible qu'après un voyage d'une demi-heure en bateau ou en deux jours de marche du village le plus proche, à travers les paysages accidentés des Highlands, dans une zone considérée comme "la dernière étendue sauvage" du pays.

"C'est plus qu'un simple pub et un endroit où aller pour manger et boire un verre", confie une habitante, Stephanie Harris, 31 ans. "C'est un lieu de rassemblement pour la communauté, un endroit où les habitants et les visiteurs peuvent se rencontrer."

Stephanie, qui habite dans le village de 90 habitants depuis ses deux ans, se souvient de la place importante qu'a occupée le pub dans sa vie : "On y fêtait les anniversaires, on y organisait des fêtes pour Halloween et plein de choses comme ça".