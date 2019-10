Dubaï s'impose aux World Spa Awards.

Les prix qui viennent couronner les meilleurs instituts de beauté et autres spas de la planète ont sacré cette année Dubaï. La ville de tous les superlatifs remporte notamment le prix de la meilleure destination pour prendre soin de soi.

A l'occasion de la cinquième édition des World Spa Awards, Dubaï a remporté certains des prix les plus convoités comme ceux du Meilleur spa d'hôtel et de la Meilleure destination de spa au monde.

La soirée de gala s'est tenue à l'Armani Hotel de Dubaï, le premier établissement hôtelier de luxe pensé par la maison Giorgio Armani. Il se trouve dans la tour Burj Khalifa, qui n'est autre que la plus haute du monde. Son spa a aussi remporté le titre de Meilleur spa d'hôtel au monde.

Les lauréats de ces prix résultent de votes émanant des professionnels de l'industrie (dirigeants dans le milieu du tourisme, des tours-opérateurs et de la presse) et de consommateurs.

Cette année, les prix ont introduit une nouvelle catégorie high-tech, qui vise à honorer les meilleures applications de bien-être. C'est l'application de méditation Headspace qui a remporté ce nouveau prix.

L'actrice Olivia Newton-John a aussi reçu le titre de "Pionnière du bien-être" du fait de sa contribution à l'industrie et pour son engagement envers les thérapies complémentaires. On notera par ailleurs qu'elle est co-propriétaire du Gaia Retreat and Spa de Byron Bay, en Australie, aussi primé cette année.

Voici quelques-uns des grands lauréats de ces prix mondiaux:

Meilleur spa d'hôtel 2019: Armani/SPA de l'Armani Hotel Dubai (Emirats Arabes Unis)

Meilleur Resort Spa 2019: HARNN Heritage Spa at InterContinental® Danang Sun Peninsula Resort (Vietnam)

Meilleure retraite bien-être 2019: Mriya Resort & Spa (Russie)

Meilleur spa de jour 2019: Gaia Retreat & Spa (Australie)

Meilleure destination de spa 2019: Dubaï (Emirats Arabes Unis)

Meilleur salon de beauté 2019: MISS FOX Melbourne (Australie)

Meilleur programme de Détox 2019: The Mayr Detox at Verba Mayr (Russie)

Meilleure marque de spa hôtelier 2019: Anantara Spa

Meilleur nouveau spa hôtelier 2019: The Spa at Mandarin Oriental Jumeira Dubai (Emirats Arabes Unis)

Meilleur nouveau Resort Spa 2019: The Spa at Jumeirah at Saadiyat Island Resort Abu Dhabi (Emirats Arabes Unis)

Meilleur traitement Signature de Spa 2019: Brilliant Diamond Lifting at The Beverly Hills Hotel Spa by Natura Bissé (Californie)

Meilleure marque de Spa 2019: Natura Bissé

Le classement complet: https://worldspaawards.com