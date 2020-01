Dubaï: le tourisme en hausse, nombre record de visiteurs en 2019

Le tourisme à Dubaï a augmenté de 5,1% en 2019 par rapport à l'année précédente, avec un chiffre record de 16,73 millions de visiteurs dans un émirat qui tente de juguler un ralentissement de son économie, a annoncé le gouvernement local.

La Cité-Etat, l'une des sept composantes des Emirats arabes unis, ne dépend pas du pétrole et dispose de l'économie la plus diversifiée du Golfe grâce aux secteurs de la finance, de l'immobilier et du tourisme.