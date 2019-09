Dive Bahrain, le plus grand parc sous-marin au monde, est officiellement ouvert

Le nouveau parc sous-marin, dans lequel se trouve notamment un Boeing 747 englouti, vient d'ouvrir officiellement ses portes non loin des côtes de Bahreïn, dans le Golfe Persique.

Dive Bahrain se présente comme le parc sous-marin le plus vaste au monde. Cette ouverture s'inscrit dans le cadre de la stratégie touristique du Royaume, qui vise à accueillir un nombre accru de visiteurs et à devenir l'un des plus grands sites de plongée de la région. Au cœur de ce nouveau parc figure un avion de 70 mètres de long, qui a été volontairement immergé pour faire office de récif artificiel. Une première mondiale à en croire les autorités du Royaume.

Pour ce faire, l'appareil a dû être démonté au préalable, transporté pièce par pièce sur une péniche à bonne distance des côtes. Le Boeing a ensuite été assemblé à nouveau avant d'être entièrement immergé à plusieurs dizaines de mètres de profondeur.

Ce nouveau parc couvre près de 10 hectares sous les mers. En plus du Boeing, le site comprend une réplique d'une maison traditionnelle du Bahreïn et différentes coques de bateaux. A l'avenir, d'autres navires et des sculptures devraient aussi être submergés pour servir de récifs artificiels, pour stimuler le développement corallien et entretenir la faune et la flore sous-marine.

Les visites et les réservations du site sont organisées via différents centres de plongée déclarés à Bahreïn et via Dive Bahrain.