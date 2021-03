Disneyland va enfin rouvrir, mais seulement en Californie

L'hôtel Grand Californian Hotel & Spa rouvrira le 29 avril en limitant sa capacité tandis que le Disney's Paradise Pier Hotel et le Disneyland Hotel n'ont pas encore annoncé leurs dates de réouverture. Certains chanceux ont pu depuis hier profiter de visites privées avec l'expérience "A Touch of Disney", jusqu'au 19 avril.

Le port du masque sera obligatoire pour les visiteurs âgés de plus de deux ans. Des contrôles de température seront également mis en place. Les réservations seront obligatoires et seront limitées, pour le moment, aux résidents californiens, a précisé Disneyland Resort.

Le gouverneur sous pression après un écart de conduite ?

Plus d'un an après la fermeture de Disneyland Resort, la compagnie a subi d'immenses pertes économiques. Malgré une situation sanitaire aux Etats-Unis plus que préoccupante et l'annulation d'événements importants comme le Comic Con de San Diego, la réouverture de Disneyland Resort a pourtant été autorisée.

La décision a sans doute été motivée par la pression mise par plusieurs entreprises sur Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, qui a été pris la main dans le sac dans un restaurant accompagné de plusieurs lobbyistes, le tout sans porter de masque, en novembre 2020.