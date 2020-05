Disneyland rouvre à Shanghai avec de multiples restrictions

La contagion a considérablement ralenti en Chine ces dernières semaines et le pays a commencé à rouvrir certains sites touristiques comme la Grande muraille et la Cité interdite à Pékin.

Le parc de loisirs situé dans la plus grande ville de Chine est le premier site Disney dans le monde à accueillir à nouveau des visiteurs depuis le début de l'épidémie, qui a coûté très cher au groupe américain de divertissement.

Une reprise progressive et sous haute surveillance

Mais le géant asiatique reste sur ses gardes et les visiteurs du Disneyland Shanghai devaient lundi matin contrôler leur température, porter un masque et afficher une appli stop-Covid de couleur verte sur leur téléphone portable avant de pouvoir pénétrer dans le parc.

La reprise n'est d'ailleurs que progressive : le parc prévoit d'accueillir au maximum 24.000 personnes par jour d'ici quelques semaines au lieu de 80.000 d'ordinaire, après réservation obligatoire sur internet.

Les hauts parleurs rappellent aux clients de garder leurs distances dans les queues et les différentes attractions. Au sol, des lignes jaunes matérialisent la distance minimum à respecter entre les personnes.

Le parc a promis d'accroître la fréquence des séances de désinfection et de limiter, voire d'annuler, les interactions entre le public et les personnages comme Mickey et Donald.

En dépit des craintes, les tickets pour cette première journée se sont vendus en quelques minutes vendredi dès la réouverture du guichet en ligne, selon la presse locale.