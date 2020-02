Disneyland Paris: la nouvelle zone réservée à la Reine des Neiges se précise

A la rencontre d'Elsa et Anna

Le royaume d'Arendelle deviendra bel et bien réalité dans quelques années, alors même que la ferveur autour de la Reine des Neiges a trouvé un nouveau souffle depuis la sortie du deuxième volet de la saga glacée de Disney fin 2019. Disneyland Paris avait annoncé à l'automne dernier que son parc Walt Disney Studios, où sont déjà présents "Ratatouille" et "Toy Story", serait enrichi d'une zone réservée à Elsa et Anna.

Avec ce nouvel espace de loisirs, les visiteurs auront l'impression d'infiltrer le monde glacé de la Reine des Neiges, inspiré de paysages norvégiens.

Les personnages viendront à leur rencontre, le fameux point de ralliement pour se prendre en photo en compagnie des héros Disney. Des boutiques et un nouveau restaurant composeront l'offre. Un tour en bateau constituerait l'un des manèges de la nouvelle zone.

Reste que rien n'est confirmé, tout comme l'année 2023, que nombre de sources ont évoquée comme période d'ouverture. Pour l'heure, le parc se contente d'affirmer qu'une "attraction les transportera au cœur du royaume d'Arandelle". Des informations plus précises seront communiquées prochainement par le parc d'attractions le plus fréquenté en France.