Deux week-ends insolites en Belgique : bulle sur l'eau et hutte africaine

Vivacité organise un joli concours cet été et Tendance vous parle de ses week-ends insolites.

Dormir dans une case africaine en Wallonie On nous met tout de suite dans l'ambiance - © Chloé Rosier Pas besoin de prendre l’avion pendant 10 heures pour se dépayser dans les savanes africaines. Bon, ne rêvons quand même pas, vous ne verrez pas de lions ou d’éléphants dans cette savane wallonne mais vous aurez malgré tout l’impression de voyager dans un autre univers. La balade des gnomes, c’est un hôtel pas comme les autres. Chaque chambre a son univers et, croyez-nous, les décorateurs n’y sont pas allés de main morte ! Une chambre spatiale, une grange mormone, une cabane dans la forêt, un cheval de Troie,… de quoi retomber en enfance et réveiller l’aventurier qui sommeillait en vous.

Un lit sous une hutte en paille! - © Chloé Rosier

Nous avons dormi dans la hutte africaine. Le couloir menant à la chambre est déjà représentatif de la suite, une petite merveille de rêve éveillé. La chambre est grande mais les décors la rendent cosy. La hutte surplombe le lit, les statues tribales sont partout, la douche s’écoule d’un bambou, rien ne vous ramène en Belgique si ce n’est la petite fenêtre qui donne sur l’allée du parking. Nous passons la fin d’après-midi à écouter les bruits d’ambiance de la savane et de la jungle en discutant sous le toit de paille de la hutte jusqu’à ce que nos estomacs crient famine. A l’accueil, on nous indique un restaurant à 10 minutes en voiture qui proposent une cuisine très raffinée et une décoration en continuité avec celle de notre logement. Une très belle surprise effectivement. Sur une route de campagne vallonnée, dans une maison biscornue, un repère des gens de la région. Le menu 3 services (œuf parfait aux morilles – bar rôti ou cuisse de canard – dessert au choix) n’avait rien à envier aux très bons restaurants déjà testés un peu partout en Belgique. L’ambiance conviviale et chaleureuse dans un cadre aussi enchanteur que celui de l’hôtel n’ont rien gâché à l’expérience.

La campagne est si paisible que les moutons se baladent dans les jardins - © Chloé Rosier Le lendemain matin, nous sommes réveillées par un petit-déjeuner amené à notre porte. Les yeux un peu bouffis par la paille (attention aux allergies), nous sortons de l’engourdissement de la nuit avec des produits locaux qu’on adore.

Le local, il n'y a que ça de vrai! - © Chloé Rosier Plus d’infos Adresses : Hôtel : La balade des Gnomes, Rowe dè Rèmoleû 20, 6941 Heyd ; Restaurant : La Maison de Harry Cot, r ue des Dolmens 32, 6940 Durbuy

: La balade des Gnomes, : La Maison de Harry Cot, r Prix : Hôtel : àpd de 125€ pour une chambre de deux avec petits-déjeuners ; Restaurant : menu 3 services à 37€

: àpd de 125€ pour une chambre de deux avec petits-déjeuners ; : menu 3 services à 37€ Infos et réservation : La balade des Gnomes et La maison de Harry Cot

Passer une nuit dans une bulle sur l’eau On pourrait croire qu'elle flotte! - © Chloé Rosier C’est dans un cadre enchanteur que cette bulle a élu domicile. Le long d’un étang où des oiseaux font étape ou vivent à plein temps, accueilli par les brumes matinales et le souffle du vent dans les branches, nous ne sommes plus sûres : sommes-nous en Belgique ou dans un conte ? Heureusement, point de méchante marâtre ou de dragon à dompter dans ce conte-là, uniquement des moments magiques à vivre. A seulement 1h20 en voiture de Bruxelles, le dépaysement est total puisque l’on descend jusqu'à quelques kilomètres de la frontière française. Par ces temps de grandes chaleurs, nous sommes contentes d’aller nous réfugier quelques heures dans un endroit ombragé et au bord de l’eau.

Vous visualisez l'école ancestrale? - © Chloé Rosier Le domaine Saint Roch date du 18e siècle et est passé par de nombreuses mains suite aux aléas des changements économiques de la région : forges, repère de moines Capucins, hôtel-restaurant (où Björn Borg et Agassi ont séjourné). On pourrait croire qu’une école y a élu domicile dans un passé lointain tant l’architecture d’un des bâtiments nous replonge au début du 20e siècle… ce ne sont pas les Petits Chanteurs à la Croix de Bois qu’on entend là ?

Frodon? Sam? - © Chloé Rosier En descendant un petit chemin un peu à l’écart du domaine, entre deux allées de roseaux qui pourraient faire croire à un labyrinthe (d’Alice au Pays des Merveilles ?), on se retrouve soudain le long d’un étang, dans une ambiance magique. La bulle est construite sur un ponton de bois qui donne l’impression, une fois à l’intérieur, de flotter sur l’eau. C’est l’impression que les cygnes ont également et ils viennent d’ailleurs voir quel est ce drôle d’animal. Pour parfaire à l’image de paradis, un bain suédois au milieu des roseaux et entouré du lac, personne aux alentours. Juste vous, la nature, la vapeur et les oiseaux. Après s’être relaxées jusqu’aux tréfonds de nos âmes, nous retournons découvrir le reste du domaine qui nous transporte presque dans la comté de Frodon et Sam tant la verdure et les petites collines bucoliques nous rappellent la Terre du Milieu.

La nuit est étrange, on s’attend à dormir dans le noir (il fait noir la nuit non ?). C’était sans compter sur l’absence totale de nuages et la pleine lune. Elle nous illumine tant qu’on pourrait presque lire sans lumière de chevet. L’étang qui nous entoure rafraîchit l’air de la bulle qui a un peu chauffé pendant la journée, nous nous endormons comme des marmottes entourées de la nature qui ne s’endort jamais vraiment.

Le soir tombe doucement sur l'étang et sa faune - © Chloé Rosier

Le lendemain matin, réveillées doucement par le soleil qui se lève, nous ouvrons les yeux sur le renouveau de la nature. Tout s’éveille lentement, la brume maintient la fraîcheur de la nuit, les piaillements des oiseaux redémarrent maladroitement, les cygnes viennent nous dire bonjour. Nous découvrons, devant le sas, un panier rempli d’un délicieux petit-déjeuner. Accoudées à la cabane à l’entrée de la bulle, les yeux encore embués de sommeil, nous nous réveillons doucement avec un croissant et une tasse de chocolat chaud qui est la bienvenue.

Un petit-déjeuner paisible dans un endroit magique - © Chloé Rosier Plus d’infos Adresse : Domaine Saint Roch, Route Charlemagne 20 à 5660 Couvin

Prix : 180€

Infos et réservation : https://www.domainesaintroch.be/bulle/