Deux îles italiennes aux "vertus aphrodisiaques" devenues pèlerinage des couples en manque de passion

Stromboli et Filicudi, deux îles proches de la Sicile sont considérées par certains comme ayant des pouvoirs magiques et aphrodisiaques, pouvant ainsi relancer la passion des couples qui sont entrés dans la routine. Vierges, sauvages et volcaniques, ces deux îles sont régulièrement appelées "atolls de fertilité". Selon les habitants les îles sont devenues un site de "pèlerinage sexuel", grâce à leurs effets visibles pour restaurer la libido. Ils affirment également que l'environnement relaxant encourage les couples à reprendre le sport en chambre. On dit sur ces îles que les couples de jeunes mariés qui rêvent d'avoir un enfant affluent ici de partout dans le monde selon le NY Post.

Stromboli serait la plus aphrodisiaque des îles C’est le volcan le plus actif du monde, avec des éruptions toutes les 15 minutes environ et des explosions de boulets de canon qui font gronder le sol et palpiter les cœurs. Les flancs du volcan sont des patchworks de sable jaune, rouge, orange, noir et vert et de roches couvertes de fleurs roses. Le paysage noir de jais contraste avec l’eau transparente et les maisons blanchies à la chaux.

La nuit, lorsque la température de l'air se refroidit, les routes et les trottoirs sont chauds au toucher et les murs en pierre brute dégagent de la chaleur. "C'est un endroit très sensuel, une île de feu et de passion", déclare Maria Puglisi, une négociante en vin locale à CNN Travel. Le Stromboli a déjà plusieurs fois fait très peur à ses habitants ainsi qu'aux touristes lors de ses éruptions violentes. "Vous pouvez sentir les vibrations à l'intérieur de vous à chaque fois qu'il y a une éruption ; c'est comme si le volcan explosait dans votre corps. C'est une puissante attraction aphrodisiaque."

S’allonger nu pour ressentir les vibrations du volcan Selon Maria Puglisi, nombreux sont les touristes qui font la randonnée de huit heures jusqu’au cratère et finissent par se déshabiller et s’allonger le ventre contre le sol tremblant pour mieux sentir les éruptions et les vibrations traverser leur corps. "C’est une expérience orgasmique, un rituel qui enflamme la libido. La chaleur et le battement volcanique pénètrent dans votre sang et déclenchent cette vibration sexuelle."

Les parfums nocturnes uniques de Stromboli serait également responsable de l'intensification de l'ardeur sexuelle. En effet, l'île abrite une plante qui libère un parfum hypnotique pendant la nuit, ce qui stimule la libido et est censée aider les couples à enfanter. "Elle s'appelle cestrum nocturnum et ses fleurs blanc verdâtre ne fleurissent que lorsque le soleil se couche", explique Luisa Paduano, propriétaire du Terrazza di Eolo, un restaurant de fruits de mer. "Nous l'appelons Dame de la nuit ou Beauté de la nuit. Son parfum est si fort, si puissant, qu'il peut provoquer un agréable vertige. La plupart des habitations ici ont cette plante sur le porche ou devant la porte principale. Cela vous fait vous sentir bien."