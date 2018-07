A l'heure où tout le monde découvre le talent de l'équipe nationale croate à la Coupe du Monde de football, la Croatie révèle quelques trésors et activités sportives à ne pas manquer et à découvrir à toute époque de l'année. Du rafting dans les eaux blanches des rivières Mreznica et Kupa à la randonnée dans la beauté naturelle exceptionnelle des huit parcs nationaux du pays, la Croatie répondra à toutes les envies et attentes d'amateurs de sports et d'aventure. Voici la liste des hotspots à ne pas manquer pour des vacances actives et inoubliables et les plus belles photos qui les illustrent sur Instagram.

Randonnée et trail: eaux turquoises et cascades dans le parc national des lacs Plitvice Le parc national des lacs de Plitvice offre des itinéraires de marche pour tous les niveaux. Les plates-formes surélevées le long du parcours récompensent les randonneurs avec une vue imprenable sur les eaux turquoises des 16 lacs en terrasses, reliés entre eux par 90 cascades. Les vrais passionnés d'endurance peuvent participer au Marathon de Plitvice chaque année en juin, connu comme l'un des plus beaux événements de course à pied du monde.

Des vacances sportives en Croatie - © gydyt0jas - Getty Images/iStockphoto

Rafting, Kayak, Paddle, Voile: une foule d'activités aquatiques sur les rivières croates et la mer Adriatique La Croatie possède plusieurs sites de rafting de classe mondiale le long des rivières Mreznica, Dobra, Kupa, Korana, Una, Zrmanja et Cetina, où les accros d'adrénaline peuvent attacher leur casque et descendre en rappel les cascades et chutes d'eau et admirer les vallées pittoresques.

Des vacances sportives en Croatie - © Lara_Uhryn - Getty Images/iStockphoto

Faire du kayak le long de la côte adriatique ou vers les îles Kornati est une expérience plus douce, mais non moins enrichissante, surtout lorsque l'occasion de faire une pause sur une plage secrète et de se rafraîchir en sautant d'une falaise dans la mer Adriatique se présente. Identifié comme la prochaine destination de kayak par le magazine National Geographic, il n'y a jamais eu de meilleur moment que pour se lancer, pagaie à la main.

Des vacances sportives en Croatie - © Imre Cikajlo - Getty Images

Pour ceux qui préfèrent se laisser aller au gré du vent, la Croatie est l’une des meilleures destinations au monde pour pratiquer la voile. Si vous êtes un expert, les régates à Split ou Vis sont inégalables et pour les novices, peu de destinations offrent une aussi belle variété d'options de location de bateaux que la Croatie, rendant l’exploration des 1200 îles du pays possible pour tous.

Des vacances sportives en Croatie - © Poike - Getty Images/iStockphoto

Vélo: pédaler sur la route de l'Adriatique Les amateurs de vélo auront maintes occasions d’en prendre plein la vue sur 2 roues en Croatie. Que cela soit sur l’Adriatic Highway, la nationale qui longe toute la côte croate ou sur les routes d’Istrie, à la recherche de truffes, poissons et fruits de mer. Le Tour de Croatie commence d’ailleurs également à faire parler de lui avec ses parcours propices à tester et défier son niveau d’endurance. Après une matinée d’exploration, un plateau de “pršut i sir” (fromage et charcuterie d’Istrie), arrosé d’un verre de Malvazija sera d’autant plus apprécié.