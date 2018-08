Des touristes à la recherche du calme des villages français

Paris et les grandes villes de France ne sont pas les uniques destinations recherchées par les vacanciers cet été. Les villages présentent plusieurs qualités capables de retenir l'attention des touristes.

Selon la plateforme de location Airbnb, 800.000 arrivées seraient d'ores et déjà prévues en juillet et août dans près de 15.000 villages français.

Aspirant au calme et à la quiétude, de nombreux voyageurs ont opté pour des vacances loin de la capitale et des grandes villes françaises. Et parmi les villages choisis par les touristes, plusieurs se situent non loin du parcours du Tour de France.

C'est le cas notamment de Morzine, village le plus prisé des vacanciers cet été selon un classement établi par Airbnb. Cette destination, également appréciée des skieurs l'hiver, nichée à 1.000 mètres d'altitude en Haute-Savoie, devance les stations balnéaires de Collioure dans les Pyrénées-Orientales et Bonifacio en Corse.

Si deux stations thermales des Pyrénées, Cauterets (Hautes-Pyrénées) et Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne), occupent les 4e et 9e places, les lieux de villégiature les plus prisés sont en majorité des villages en bord de mer. Lumio en Corse, Saint-Martin-de-Ré sur l'Île de Ré, Le Palais à Belle-Île-en-Mer, Grosseto-Prugna en Corse et Moliets-et-Maa dans les Landes complètent le classement des villages les plus demandés cet été.

Airbnb souligne également l'engouement pour Châtillon-sur-Cher (Loi-et-Cher), dont le nombre de voyageurs a été multiplié par neuf depuis l'été 2017.

Les dix villages les plus demandés sur Airbnb en juillet et août 2018 :

1. Morzine, Auvergne-Rhône-Alpes

2. Collioure, Occitanie

3. Bonifacio, Corse

4. Cauterets, Occitanie

5. Lumio, Corse

6. Saint-Martin-de-Ré, Pays de la Loire

7. Le Palais, Bretagne

8. Grosseto-Prugna, Corse

9. Bagnères-de-Luchon, Occitanie

10. Moliets-et-Maa, Nouvelle Aquitaine

Les dix villages en plus forte croissance depuis l'été 2017 :

1. Châtillon-sur-Cher, Centre-Val-de-Loire

2. Urtaca, Corse

3. Saint-Hippolyte, Occitanie

4. Pugnac, Nouvelle-Aquitaine

5. Angé, Centre-Val-de-Loire

6. Vaudelnay, Pays de la Loire

7. Orthoux-Sérignac-Quilhan, Occitanie

8. Appenwihr, Grand Est

9. Santo-Pietro-di-Venaco, Corse

10. Urville, Normandie