Des idées de voyages haut de gamme pour 2019

Voici donc quelques idées de voyages pour les personnes les plus argentées, compilées par le réseau Virtuoso de voyages haut de gamme à partir des retours de 17.500 conseillers en voyages du monde entier.

Un choix pour les amateurs de sensations fortes et les mordus de nature. La Nouvelle-Zélande est l'un des pays préférés des parachutistes du fait de la diversité naturelle de ses paysages : glaciers, montagnes, forêts tropicales, fleuves et lacs.

Le 21 juin est le moment idéal car il offre le jour le plus long de l'année pour découvrir les contrées du soleil de minuit en croisière dans les fjords norvégiens . Dans l'hémisphère sud, le jour le plus long de l'année est le 21 décembre , à passer en croisière à travers les fjords chiliens du Cap Sud.

Le train vintage Venice Simplon-Orient Express propose un voyage dans le temps pour les amateurs du luxe d'antan. Le voyage de Paris à Istanbul dure dix nuits pour apprendre à prendre son temps, visiter de magnifiques villes européennes et voyager à bord d'un train d'inspiration art déco .

Nirvana gastronomique

Le restaurant Tickets de Barcelone dispose d'une liste d'attente de plus de deux mois car c'est l'une des destinations culinaires les plus excitantes du moment, où le chef Albert Adria (jeune frère de Ferran Adria) maîtrise les pouvoirs de la science pour créer sa magie culinaire.

Parmi les autres expériences pour 2019, on note une visite historique des plages de Normandie pour les 75 ans du débarquement allié, la Coupe du Monde de Rugby au Japon, de la plongée au Four Seasons Resort Maldives de Landaa Giraavaru, une expérience de camping haut de gamme dans le nord du Chili pendant l'éclipse solaire et un tour des communautés côtières de Croatie en yacht.