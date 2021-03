Des Finlandais construisent le plus grand "manège de glace" au monde

Plusieurs jours à déneiger et à découper à la tronçonneuse un immense cercle de glace de plus de 300 mètres de diamètre pour le faire tourner sur un lac gelé : en Finlande, une équipe tente ce week-end de battre le record du monde du plus grand "manège de glace".

Sur le vaste lac de Lappajärvi, dans l'ouest du pays, le petit groupe est mené par l'inventeur finlandais Janne Käpylehto, qui affirme en avoir eu l'idée en 2017.