Des Balkans à l'Afrique du Sud: les destinations recommandées par NatGeo Traveler

Cette liste, baptisée les "25 destinations les plus excitantes de l'année à venir" de NatGeo, se fonde sur une sélection éditoriale émanant de recommandation de son réseau d'experts internationaux et d'éditions locales.

Observer les étoiles en Afrique du Sud

En haut de cette liste se trouve la ville de Mostar en Bosnie-Herzégovine, qui fêtera le 25ème anniversaire de l'Armistice marquant la fin de la guerre de Bosnie. Bien que la ville porte encore les stigmates de ce passé troublé, les journalistes du magazine soulignent les efforts de restauration et de reconstruction de la ville.

NatGeo recommande aussi de visiter l'une des provinces les plus méconnues de Chine en 2020, celle du Guizhou dans le sud-ouest du pays, qui abrite les bureaux d'Apple et Huawei. La présence de grandes firmes dans cette région montagneuse a permis d'améliorer l'accès à la région, notamment aux villages traditionnels qui pratiquent encore les traditions textiles et d'élevage ancestrales.

Le Désert du Kalahari en Afrique du Sud est l'une des meilleures régions de la planète pour l'astronomie car c'est l'une des plus sombres. Le National Blue Trail de Hongrie et le paradis des éléphants du Parc national de Zakouma au Tchad figurent aussi parmi les excursions incontournables de l'année.