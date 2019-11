Des apprentis alchimistes à l'école du gin de Singapour.

L'intérêt pour un gin aux saveurs toujours plus originales est croissant de par le monde, comme à Singapour , qui a une grande diversité de bars servant de nombreux alcools et cocktails. La Cité-Etat, haut lieu de la gastronomie asiatique, a vu se multiplier les nouveaux bars et restaurants, ce qui permet de contrebalancer quelque peu une réputation de ville ennuyeuse à la législation très stricte.

Dans une distillerie de Singapour, un parfum de pin, d'agrumes et de fleurs se répand alors que des élèves écrasent des baies de genévrier et les mélangent avec d'autres ingrédients pour apprendre à fabriquer un gin sur mesure avec une touche asiatique.

Des variations à l'infini

A "l'école du gin" les alambics en cuivre rutilants et des béchers de verre sont alignés sur les tables devant des étagères remplies de bouteilles de gin et des tiroirs pleins d'herbes aromatiques et d'épices.

Pour Jamie Koh, qui a fondé la Brass Lion Distillery où se tiennent chaque semaine les cours de l'"école du gin", fabriquer cet alcool "permet d'être très créatif".

"On peut n'utiliser que 3 plantes ou on peut se lâcher et en utiliser un million", explique-t-elle.

Le gin a traditionnellement une base de baies de genévrier mais quantité d'autres plantes peuvent y être ajoutées pour créer une grande variété d'arômes.