Découvrir tous les quartiers et activités de New York... virtuellement

Les voyageurs désormais confinés peuvent se balader dans Central Park, puis se téléporter vers le MoMA grâce à un portail de la ville de New York accessible à tous en ligne gratuitement.

Le site Virtual NYC regroupe des ressources en ligne comme les musées, les galeries, les théâtres et les attractions dans les cinq arrondissements de la ville pour des visites virtuelles.

Les visiteurs peuvent ainsi enfiler leurs chaussures de running pour une marche virtuelle de 30 minutes qui démarre sur West 72nd Street et se poursuit au cœur de Central Park en passant par le monument à la mémoire de John Lennon à Strawberry Fields, puis Wagner Cove, Bethesda Terrace et The Glade. On notera aussi que la visite est commentée par un guide (en anglais).

On peut aussi traverser le Pont de Brooklyn, visiter le MoMa ou découvrir les secrets de la mythique gare Grand Central Station.