Découvrir Porto le temps d'un long weekend

Idéale pour un long weekend, Porto est la 2ème plus grande ville du Portugal et la plus grande du nord du pays. Elle a reçu le titre de meilleure destination européenne trois fois (2012, 2014 et 2017). A 2h d'avion de Belgique (Zaventem et Charleroi), le plaisir suprême est de s'y balader sans carte, de se perdre dans les escaliers de la ville et sur les bords du Douro. Vous ne pourrez que tomber amoureux de la ville et vous y trouverez toujours quelque chose de beau à y voir, de bien à y faire et de bon à manger... Que ce soit culturel :

La Sé Cathédrale du centre-ville datant du 12è siècle. Elle se visite gratuitement, excepté le cloitre (3€). Le dimanche, un trompettiste nous attendait sous la pluie et nous a offert une ambiance magique avec vue sur les toits, les mouettes qui riaient et le fond musical mélancolique. La saudade (nostalgie) portugaise nous tient encore au cœur. Une publication partagée par My Vision (@explorer_calderon) le 3 Sept. 2017 à 4h48 PDT Une publication partagée par Luca Miglio (@lucamillenovecento88) le 5 Sept. 2017 à 1h47 PDT

Le centre historique Il se découvre à pied et avec de bonnes cuisses (escaliers, en veux-tu en voilà). Vous croiserez des touristes mais aussi des autochtones, une vieille dame qui revient avec son filet à provision, un chat qui attend son maitre devant la porte, un groupe de jeunes qui rentrent de leur soirée... Une publication partagée par Isabel da Silva (@iza_dasilva) le 5 Sept. 2017 à 16h26 PDT

L'architecture et l'art La fondation Serralves est un peu excentrée mais vaut la peine de prendre le bus. Sur le trajet, vous passerez à coté de la Casa Da Musica : un opéra à l'architecture moderne et étonnante dans lequel vous pouvez boire un verre en admirant la vue. Une publication partagée par sTeɟɐNo (@stetch_up) le 5 Sept. 2017 à 13h10 PDT Une publication partagée par Archi Surfer (@archisurfer) le 4 Sept. 2017 à 3h24 PDT

Vous prendrez également l'avenida da Boavista (la "belle vue" en portugais) dans laquelle se trouvent des demeures grandioses du début du 20è siècle (il y a aussi des gros immeubles mais vous pouvez fermer les yeux). Une publication partagée par be_beatriced (@be_beatriced) le 17 Août 2017 à 15h53 PDT Une publication partagée par K. (@gcm_88) le 16 Sept. 2015 à 8h16 PDT

Enfin, vous arriverez à la Fondation Serralves dans laquelle on trouve un musée, plusieurs expositions temporaires et, surtout, un magnifique domaine divisé en différents styles (romantique, ferme, jungle), dans lequel il fait bon se perdre. Un peu cher : le billet parc 5€ et le billet pour le musée, l’exposition et le parc à 16€ Une publication partagée par Andreia Fernandes (@andreiaff_) le 5 Sept. 2017 à 7h00 PDT Une publication partagée par O Clube da Tula (@oclubedatula) le 3 Sept. 2017 à 7h31 PDT

Le centre de la photographie Le centre est situé dans le centre (coquasse) et propose des expositions temporaires sur diverses thématiques (série sur la dernière reine portugaise lorsque nous y étions). Il est gratuit et parfait pour passer le temps quand Porto est sous la pluie. Il se trouve dans l’ancienne prison de la ville (en activité jusque dans les années 70!) et a gardé l’architecture du lieu qui est une attraction à elle toute seule ! Une publication partagée par Carlos Olivares Jara (@carlosjara69) le 6 Sept. 2017 à 1h25 PDT Une publication partagée par Mike King (@kikeming) le 3 Sept. 2017 à 5h17 PDT Une publication partagée par André Nunes (@andre.n) le 5 Sept. 2017 à 11h53 PDT

Que ce soit culinaire

Le Bacalhau et le poisson Porto est une ville de bord de mer et est donc spécialisée dans le poisson (mais pas que) et nous vous conseillons ce délicieux restaurant pour y déguster un bar grillé comme jamais vous n'en avez mangé, des sardinhas au barbecue ou encore un bacalhau maison : Restaurante de Peixe São Valentim Il est un peu cher mais offre des prestations gastronomiques (niveau goût mais pas niveau quantité, rassurez-vous vous en sortirez repus). Une publication partagée par Rui Rodrigues Lima (@ruirodrigueslima) le 24 Août 2017 à 15h12 PDT

La viande à Porto On ne le sait pas toujours mais au Portugal, la viande est une institution. Et nous avons découvert le meilleur restaurant du monde (on exagère à peine) dans une petite ruelle à deux pas de l'université : le Zé Bota. Un concept sympa : viandes délicieuses et boîtes de Porto signées par les clients (sur les murs). N'hésitez pas à prendre le bœuf grillé ou le porc; leurs poissons sont également très bons! Une publication partagée par Chloé Rosier (@unerosesurunmur) le 19 Avril 2017 à 7h15 PDT

Le vin de Porto Impossible de faire un article sur la ville sans parler de son vin mondialement connu. Brisons un mythe : le porto n'est pas du vin cuit. Voilà c'est dit. Si vous voulez découvrir la véritable manière de faire du porto (du vin rouge et de l'alcool), on vous conseille Graham's. Un peu plus loin que les caves très (trop) connues de Taylors, Calem et autres ayant pignon sur rue (ou plutôt sur berge), il mérite néanmoins la montée à pied (ne fusse que pour justifier le dessert que vous avez pris à midi). Avec une vue incroyable, une visite très intéressante et une dégustation guidée, Graham's nous a semblé le meilleur en terme de qualité-prix (12€ la visite de base). On vous défie de ne pas craquer au magasin! Une publication partagée par Winston Sih (@winstonsih) le 7 Août 2017 à 10h13 PDT

La francesinha (à prononcer francesinia) Comme son nom l'indique, cela a un rapport avec la France : le croque monsieur. En effet, ce met local (vous n'en trouverez pas à Lisbonne par exemple) ressemble à un croque monsieur un peu explosé et beaucoup plus consistant : deux tranches de pain avec 7 sortes de viandes entre les deux, le tout recouvert de fromage fondu (recouvert on vous dit), baignant dans une soupe de sauce tomate-bière (chaque restaurant/petite gargote a sa recette personnelle) et entouré de frites. Bon appétit. Difficile de vous trouver une photo appétissante mais on vous jure que c'est bon! Si vous voulez plus d'adresses sympas où manger à Porto c'est par ici ! Une publication partagée par Jake Sinclair (@foodwankerz) le 5 Sept. 2017 à 8h24 PDT

Ou que ce soit pour la nature

Les Jardins do Palácio de Cristal Un parc superbe, des paons qui se baladent, des oies qui attaquent (allez savoir pourquoi), des vues sublimes sur le Douro, des terrasses romantiques, ... Au Palacio de Cristal il faut prendre le temps de prendre son temps, s'asseoir sur un banc et regarder le Douro s'écouler lentement. Suggestion : si vous ne savez pas où faire votre demande en mariage, nous vous proposons ce parc, romantique à souhait ! Une publication partagée par Ana Rita (@ritaasalgueiro) le 5 Sept. 2017 à 11h05 PDT

Les bords de la Ribeira Très touristiques au niveau du Pont Dom Luis (qui a été réalisé par un élève d'Eiffel), ils se désertent quand vous vous éloignez du centre historique. Une balade le long du Douro, jusqu'au phare de Felgueiras, à faire à pied, en vélo (7 km) ou en tram d'époque pour les moins sportifs (3€) ! Une publication partagée par Alcino Pinto (@alcino.pinto) le 12 Août 2017 à 14h16 PDT