Découvrir le patrimoine méditerranéen entièrement à vélo… C'est possible

Découvrir les paysages méditerranéens entièrement sur votre vélo? C’est possible grâce à l’Eurovelo 8, une randonnée cycliste qui traverse 11 pays d’Europe.

Imaginez un peu: la côte méditerranéenne sous un soleil doré, des kilomètres de plages de sable fin mais aussi 22 sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco…

C’est en tout cas ce que propose le programme de l’Eurovelo 8, une randonnée de plus de 5.888 kilomètres traversant pas moins de 11 pays du sud de l’Europe. Trois mois seront toutefois nécessaires aux cyclistes qui décideront de se lancer dans ce long périple reliant Cadix à Athènes. L’objectif? Découvrir le patrimoine tant naturel que culturel de tous ces pays.

Le Patrimoine à l’honneur

Si ce voyage s’adresse avant tout aux cyclistes les plus avertis, il séduira également les amoureux du patrimoine historique et naturel, qui pourront y observer des dizaines d’espèces d’oiseaux comme le cormoran pygmée ou l’aigle pomarin. Côté Histoire, les randonneurs seront amenés à découvrir l’Acropole d’Athènes en Grèce, le delta du Pô en Italie, le Palais de l’Alhambra en Espagne ou encore la ville fortifiée de Dubrovnik en Croatie. La visite de tous ces pays n’est évidemment pas obligatoire si vous décidez de vous lancer. Depuis le début de l’aménagement des pistes cyclables en 2012, c’est la France qui a été la plus visitée.