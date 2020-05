Déconfinement : Vilnius retrouve le plaisir des dîners en terrasse.

Plus

Au cœur de la capitale lituanienne Vilnius, la place Jonas Basanavicius a retrouvé ses terrasses et plusieurs dizaines de convives s'y pressaient vendredi soir, à peine une semaine après que la restauration en extérieur a été autorisée. "Cela nous a tellement manqué", reconnaît Elena Cerniauskiene, une employée de banque de 33 ans venue dîner avec son mari et leur fille sur la place qui porte le nom d'un médecin et combattant de l'indépendance. "C'est Noël et Nouvel An en même temps", sourit-elle.

Une bouffée d'oxygène pour les restaurateurs Avec la sortie du pays balte du confinement, Vilnius espère devenir "un grand café à ciel ouvert", a assuré le maire de la ville Remigijus Simasius. Alors que les salles demeurent fermées, la ville a accordé près de 300 autorisations de restauration en terrasse, soit une centaine de plus que ces dernières années, et les a offertes gratuitement à cause de la pandémie. Il a annoncé aussi que les cafés et les restaurants pourraient dresser leurs tables sur une vingtaine d'espaces publics dans la capitale de ce pays membre de l'Union européenne comptant 2,8 millions d'habitants. Ce n'est pas un remède miracle. Maintenant "nous pouvons atteindre environ un quart de notre chiffre d'affaires habituel", a dit Raimondas Pranka, président de l'association lituanienne des bars et cafés. "Ce n'est pas beaucoup mais en mars et avril, on était tombé à zéro absolu", a-t-il souligné.