Dans un décor de carte postale, le restaurant d'Emily in Paris a rouvert

Une placette de carte postale sous un soleil radieux : fermé plus de sept mois, le restaurant italien Terra Nera , que l'on voit dans la série Emily in Paris, a rouvert ses portes au public depuis ce mercredi.

"Pour un restaurateur, il y a une montée d'adrénaline à chaque service : il faut donner le meilleur", dit Valerio Abate, propriétaire, avec Johann Baranes de l'établissement à la devanture et aux murs rouge carmin, proche du Panthéon, qui sert une cuisine traditionnelle de plusieurs régions d'Italie. Après une si longue fermeture, "l'adrénaline est dix fois plus forte".

"Nous sommes pleins depuis mercredi et pour les jours qui viennent", se félicite-t-il en passant devant les longues assiettes d'antipasti qui trônent à l'entrée. La machine à café, récalcitrante, lui donne des soucis : en réglant l'addition, un client s'est plaint d'un café froid mais il a aussitôt ajouté : "Vous rouvrez, on comprend !".

Créé en 1978 dans une ancienne boucherie, "Terre noire", aux marbres de façade classés et aux crochets toujours au plafond, n'a pas pu rouvrir sa terrasse le 19 mai : il accueillait le tournage de la deuxième saison d'Emily in Paris, la série à succès de Darren Star, diffusée sur Netflix en octobre.

Les habitués sont là en famille, comme Olivier Bijaoui, qui apprécie "la bonne cuisine sicilienne et le cadre amical". "C'est un endroit super !", dit-il. Ce chef d'entreprise de 63 ans craint de "voir bientôt débarquer des hordes de fans" et de ne "plus pouvoir trouver de table".