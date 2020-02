Dans quels restaurants aller manger à Malte et Gozo?

L'archipel européen, qui compose la frontière la plus au sud du Vieux Continent, se dote désormais d'une sélection de restaurants évalués et commentés par le Guide Michelin.

La Valette et Mdina

Pour manger étoilé à Malte, il faut désormais se rendre dans sa très pittoresque capitale, La Valette. Deux des trois restaurants nouvellement étoilés par Bibendum s'y trouvent. Il s'agit de Noni et Under Grain, des adresses représentatives de la cuisine maltaise, qui mixe diverses influences méditerranéennes et traditionnelles pour construire sa propre identité.

La troisième table étoilée, De Mondion, se trouve dans la petite ville de Mdina, l'ancienne capitale de Malte, assaillie par les touristes pour la beauté de son architecture médiévale et baroque.

Les inspecteurs du guide rouge ont également évalué la scène culinaire maltaise pour façonner une sélection de bibs gourmands, le fameux pictogramme reconnaissant les bonnes tables au rapport qualité/prix intéressant. Trois adresses démarrent ce lancement.

Vingt autres restaurants ont pour leur part reçu une assiette, correspondant aux adresses proposant "Un bon repas, tout simplement".