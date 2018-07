Dans le nord de la France, des jardins de la paix pour le centenaire de la Grande Guerre

Blessée par la brutalité des conflits durant le XXe siècle, la région Hauts-de-France souhaite célébrer le souvenir en faisant le patrimoine culturel de demain. Quinze jardins de la paix seront créés à l'occasion du festival Art, ville & paysage, qui débute le 21 octobre à Amiens.

A l'occasion du centenaire de l'Armistice, paysagistes, architectes et plasticiens devront réaliser des lieux évoquant la paix à proximité de grands secteurs de la Grande Guerre.

15 nationalités seront représentées, chaque œuvre devra porter un projet de mémoire aux couleurs des nations meurtries lors du conflit ayant fait plus de 40 millions de victimes à travers le monde.

Les emplacements retenus pour en faire des jardins de la paix se situent tous dans la région Hauts-de-France.

Les Australiens devront réaliser le jardin de Formelles; le Portugal, la Nouvelle-Zélande et la Belgique uniront leurs univers pour se souvenir de l'occupation allemande dans la ville de Le Quesnoy.

Les Canadiens réaliseront un jardin à leurs couleurs dans la commune de Vimy tandis que les Écossais créeront un jardin à Arras. L'Angleterre et le Pays de Galles se partageront la mémoire de Thiepval et les deux Irlandes commémoreront l'histoire de la ville de Péronne, occupée pendant la quasi-totalité du conflit et ayant subi près de 30% de pertes civiles durant le conflit.

Les Français se chargeront de créer un lieu de mémoire à proximité de la nécropole de Notre-Dame-de-Lorette, l'un des champs de bataille les plus disputés pendant la Première Guerre mondiale. L'œuvre florale de la célèbre bataille du Chemin des dames sera réalisé par l'Italie, le Maroc et l'Allemagne.

Pour finir, les deux principaux belligérants que sont l'Allemagne et la France se partageront la réalisation d'un jardin de la paix sur un des lieux les plus emblématiques : la Clairière de l'Armistice dans la forêt de Compiègne, où le 11 novembre 1918 la Première Guerre mondiale prenait fin.

Les artistes commenceront à travailler dès cet été pour que les sites soient disponibles en automne, période du centenaire de l'Armistice.