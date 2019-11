Les 10 destinations européennes préférées pour un week-end

Pour la troisième année d’affilée, les vacanciers britanniques ont choisi la ville polonaise lors d’un sondage mené par l’association de consommateurs Which ?, grâce notamment au bon rapport qualité/prix de l’offre culturelle et touristique de Cracovie.

Dans une liste comprenant plus d’une quarantaine de villes européennes, Cracovie a pris la première place et elle était la seule du classement à obtenir 5 étoiles côté budget. En effet, une pinte de bière peut coûter moins de £2 et un bon repas moins de £7. De même, le prix moyen des hôtels de Cracovie est environ deux fois moins élevé que ceux d’Amsterdam et Paris, à en croire Which?.