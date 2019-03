Côte d'Azur: deux ans après l'attentat de Nice, le tourisme en très bonne santé

Après l'attentat de Nice le 14 juillet 2016, le tourisme sur la Côte d'Azur a confirmé en 2018 "le très bon niveau retrouvé en 2017", avec plus de 11 millions de séjours et un rebond de la clientèle japonaise et américaine, a indiqué le Centre régional du Tourisme.

Pilier historique de l'économie locale, avec 75.000 emplois et 6 milliards de chiffre d'affaires directs, le tourisme avait vacillé après l'attentat qui a fait 86 morts sur la Promenade des Anglais, parmi lesquels de nombreux ressortissants étrangers.

En 2018, a précisé le CRT, la hausse des séjours étrangers a permis de compenser l'érosion de la demande touristique française à partir de la fin de l'été, la clientèle américaine arrivant pour la première fois en 2e position, devant les Italiens et les Allemands. Irlande et Grande-Bretagne sont en tête des visiteurs étrangers.

Le maire de Cannes s'est félicité de la progression des clientèles intercontinentales, en particulier du marché américain, et des bons scores du tourisme lié au sport et au luxe.

En 2018, le taux d'occupation des hôtels et résidences, avec Monaco, a progressé d'un point à 63% et sur le bord de mer, les tarifs ont augmenté entre 3 et 5%. Les plateformes comme AirBnB gagnent des parts de marché, passées de 10 à 17% en deux ans.

Dans le Var, premier département touristique de France après Paris, les chiffres du tourisme 2018, attendus en avril, devraient attester aussi d'une stabilité. Le comité départemental VisitVar signale plus de nuitées dans l'hôtellerie de luxe (+8% sur l'année) et davantage de clients étrangers dans l'ensemble des hôtels en haute saison, de mai à août.

L'année 2019 démarre en fanfare sur la Côte d'Azur, soutenue par une météo splendide en février, avec +25% de visiteurs payants à la Fête du citron de Menton (215.000) et +35% au Carnaval de Nice (204.000 visiteurs payants et gratuits), des stations de ski remplies et jusqu'à quatre fois plus de visiteurs au parc d'attraction marin Marineland d'Antibes pendant les vacances scolaires, par rapport à l'an dernier.

L'aéroport de Nice Côte d'Azur, qui proposera 120 destinations cet été dont 96 à l'étranger, affiche une hausse de 5,5% du trafic passager début 2019, après une année 2018 record (13,85 millions, +4,1%).