Coronavirus : on ne pourra plus crier dans les montagnes russes au Japon

Plus de cris sur les montagnes russes, les 'fantômes' doivent respecter la distanciation sociale dans les maisons hantées et interdiction de s'approcher de trop près de son super-héros préféré : bienvenue dans les parcs d’attractions japonais à l’ère du coronavirus !

Parmi les recommandations, les amateurs de sensations fortes devront porter des masques en tout temps et "s’abstenir de crier fort" sur les montagnes russes et autres manèges.

"Une nouvelle normalité"

Les parcs à thème les plus connus du Japon (Tokyo Disneyland et Universal Studios Japan dans la ville occidentale d’Osaka) restent fermés et aucune date n’a encore été fixée pour leur réouverture. Et ce, malgré que le Premier ministre Shinzo Abe a levé lundi l’état d’urgence à l’échelle nationale après une forte baisse du nombre de cas de coronavirus au Japon.

Les citoyens et les entreprises ont été instamment priés de s’adapter à une "nouvelle normalité" à l’ère du coronavirus, y compris le port de masque et l’éloignement social lorsque cela est possible.