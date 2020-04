Coronavirus : la baignade de nouveau autorisée à Saint-Barth.

Seul ou en famille, on se sèche et on s'en va

Il y a des endroits plus dures que d'autres pour passer son confinement... Les 10.000 habitants peuvent ainsi profiter des eaux turquoise de la dizaine de plages paradisiaques de l'île, mais toujours dans le cadre fixé par le gouvernement : il faut cocher la case "activité physique" de l'attestation dérogatoire de sortie et ne pas nager plus d'une heure. Les sorties baignade doivent se faire seul ou avec les personnes partageant le même domicile.

La Collectivité d'Outre-mer précise à ses administrés qu'il ne doit pas y avoir "d'installation durable sur la plage : on se baigne et on se sèche".

A Saint-Barthélemy, la baignade avait initialement été interdite par le préfet de Guadeloupe Philippe Gustin mais sur ce territoire de 21 km2, peu de rassemblements contraires à la distanciation sociale ont été constatés sur le sable blanc. Quelques surfeurs ont reçu une amende au cours de la troisième semaine de confinement.