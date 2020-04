Coronavirus : l'écosystème de la lagune de Venise se dévoile.

Venise s'est vidée de ses touristes depuis début mars, ses eaux et sa vase ne sont plus remuées par les milliers de bateaux, taxis, vaporetti, gondoles, embarcations privées qui la sillonnent d'ordinaire.

"Les sédiments restent au fond. Désormais, on peut voir à 50 ou 60 centimètres, et même parfois à un mètre sous la surface", dit-il. "Par conséquent, on peut observer des animaux qui étaient littéralement dissimulés dans les eaux troubles", poursuit-il, expliquant n'avoir jamais vu "une eau aussi claire" en vingt ans qu'il travaille à Venise.

"La seule différence", poursuit le jeune homme, c'est que "certains animaux qui étaient relégués dans les canaux les plus grands ou les plus larges, peuvent maintenant aller aussi loin que le centre historique puisqu'il n'y a plus de gondoles, de bateaux à moteur ou de plus petites embarcations", poursuit-il.