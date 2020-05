Coronavirus : épargnées par le virus, les îles du Pacifique redoutent de rouvrir aux touristes.

En fermant leurs frontières, les Nations du Pacifique-Sud sont parvenues à éviter l'épidémie de coronavirus. Mais leurs économies sont à terre. D'où un choix cornélien : faut-il continuer de se barricader ou faire revenir les touristes, avec la menace sanitaire qu'ils représentent ?

Partout dans le monde, les gouvernements réfléchissent au déconfinement et à la levée de restrictions catastrophiques pour l'emploi et la croissance. Mais c'est probablement dans le Pacifique-Sud que le débat entre les impératifs sanitaires et les nécessités économiques est le plus compliqué.