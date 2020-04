Coronavirus : en Italie, l'inquiétude des sites touristiques désertés

"A Tivoli , l'impact négatif est évident, les villas (la Villa d'Este mais aussi la Villa d'Hadrien, résidence favorite de l'empereur romain, qui régna de 117 à 138) sont fermées depuis maintenant plus d'un mois", se lamente le maire, Giuseppe Proietti.

Privées de visiteurs en raison du coronavirus, nombre de localités italiennes vivant quasiment exclusivement du tourisme s'inquiètent, comme Tivoli, près de Rome, qui abrite la Villa d'Este, célèbre pour ses jardins et fontaines.

Assurer l'entretien pour le visiteur de demain

La Villa d'Este, un monument public classé au patrimoine mondial de l'Unesco depuis 2002, compte 4,5 hectares de jardins ornés de sculptures et de fontaines dont la paternité revient au cardinal Hippolyte d'Este, nommé gouverneur de Tivoli par le pape Jules III. De 1550 à sa mort en 1572, il conçoit une résidence entourée de jardins en terrasses inspirée de la Villa d'Hadrien toute proche, pillant au passage une grande quantité du marbre qui s'y trouvait.

"Les coûts d'entretien de ce type de monument sont très élevés, qu'ils soient ouverts ou fermés", constate amèrement Andrea Bruciati, à l'allure impeccable en chemise bleu ciel et cravate.

Le seul aspect positif de cette absence de visiteur est qu'elle permet au moins "l'entretien du réseau des fontaines et des espaces verts", tente de se consoler M. Bruciati, dont la voix est presque couverte par le fracas des eaux des fontaines et cascades : "On essaie au moins d'améliorer le site".