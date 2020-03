Coronavirus: Disney ferme ses parcs aux Etats-Unis et en France

Le groupe Disney a décidé jeudi de fermer dès ce week-end ses célèbres parcs d'attraction en Californie, en Floride et près de Paris jusqu'à la fin mars "par principe de précaution" contre l'épidémie de coronavirus.

Quelques heures plus tard, Disney a annoncé la fermeture de Disney World à Orlando et de Disneyland Paris à compter de dimanche et jusqu'à la fin du mois.

Disney World , à Orlando , est le premier parc de loisirs au monde en termes de fréquentation (près de 21 millions de visiteurs en 2018 selon les professionnels), suivi de Disneyland à Anaheim, près de Los Angeles (18,7 millions). Quant à Disneyland Paris , il est le premier du secteur en Europe avec quelque 10 millions de visiteurs par an.

"Nous prévoyons une réouverture le 28 mars et nous continuons à surveiller la situation", précise Universal Studios.

En Asie , Disney a fermé depuis des semaines ses parcs d'attraction en raison de l'épidémie mais le complexe de Shanghai, en Chine , a pu rouvrir partiellement cette semaine. Au Japon , la fermeture de Disneyland et DisneySea à Tokyo a été prolongée de deux semaines, jusqu'à début avril.

Les Etats-Unis à l'arrêt

De nombreux événements culturels ont déjà été annulés ou reportés en Californie, parmi lesquels le célèbre festival musical de Coachella, le festival du film de Beverly Hills et le rassemblement consacré à la pop culture WonderCon. De nombreux matches et événements sportifs sont également annulés.

D'autres festivals très fréquentés sont également concernés ailleurs aux Etats-Unis, comme le CinemaCon de Las Vegas, le festival South by Southwest (SXSW) d'Austin (Texas) et le festival du film de Tribeca à New York.

A New York, les rassemblements de plus de 500 personnes sont interdits, les théâtres de Broadway sont fermés et le grand défilé de la St-Patrick a été annulé.

Les Etats-Unis avaient dépassé jeudi la barre des 1.300 cas d'infection au nouveau coronavirus et 38 personnes en sont mortes, selon les statistiques de l'université américaine Johns Hopkins.