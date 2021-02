"Ils disaient que tout allait revenir à la normale en six moi, mais tu parles, ça fait déjà un an !", se lamente Carlos Millo, 45 ans, qui louait deux chambres aux touristes avant la pandémie de coronavirus.

Il sourit en repensant au boum de visiteurs provoqué par le réchauffement diplomatique entre Cuba et les États-Unis en 2015 : "A un moment, il n’y avait plus de chambres disponibles et certains touristes sont restés dormir sur la place !".

"On est au plus bas, sans travail, ou peut-être juste à 5%" des capacités, raconte Carlos alors qu’il bêche la terre où il a planté des blettes, sur un terrain de 50 m² derrière sa maison, pour la consommation de la famille.

Les fermes de tabac vivent désormais en autarcie

Coronavirus à CUba : du tourisme aux champs, reconversion forcée faute de visiteurs - © YAMIL LAGE - AFP

L’une des grandes attractions de Viñales, ce sont les champs de tabac. Paco-Concha est une ferme de tabac qui appartient depuis 1888 à la famille de Eduardo Hernandez, 52 ans.

Cet ingénieur agronome se dit content de vivre à la campagne pour pouvoir nourrir sa famille malgré les circonstances, la pandémie ayant aggravé les pénuries récurrentes dans les supermarchés de l’île.

"Les paysans ont tout dans leur ferme, du riz, du maïs, des haricots, un porc, un agneau…", souligne-t-il alors qu’il cueille des feuilles de tabac.

Toute la famille s’est remise à cultiver ce qu’elle consomme mais Eduardo reconnaît qu’il a dû licencier des employés et regrette le temps où les touristes visitaient sa production de tabac en laissant de généreux pourboires.

"On a eu jusqu’à 106 touristes le même jour, de différents pays", se rappelle avec nostalgie sa sœur Rosita, qui tient le petit restaurant où les visiteurs déjeunaient après la visite, face aux montagnes et accompagnés de musique cubaine. "C’est tout ce qu’on avait mais comme il n’y a plus de tourisme, il n’y a plus d’entrée d’argent", soupire-t-elle en pliant les nappes rouges.