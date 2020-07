Confinés à l'étroit sur un îlot surpeuplé des Caraïbes

Plus entassés qu'à Manhattan, où vivent 268 personnes sur 0,01 km2, ses habitants déploient des prouesses d'ingéniosité et de solidarité pour faire face aux pénuries.

Santa Cruz del Islote , ou el Islote (l'îlot) comme elle est communément appelée, bataille depuis des décennies avec l'absence de médecins, le manque d'eau potable et les coupures récurrentes d'électricité.

"Nous sommes isolés, loin du virus. Mais oui, nous avons peur (...) qu'une personne contaminée arrive sur l'île, nous infecte et que nous mourrions tous", explique Adrian Caraballo, un guide touristique de 22 ans.

Dans la mer des Caraïbes s'élève l'un des îlots les plus densément peuplés de la planète : 500 personnes vivent sur un hectare, au large de la Colombie. La distanciation physique, vitale en ces temps de pandémie de coronavirus, y est impossible.

La Colombie face à la pandémie

Mais le nouveau coronavirus menace. La Colombie a dépassé les 100.000 cas et les 3.400 décès pour 50 millions d'habitants. Et à deux heures de bateau d'Islote, sur la côte, se trouve Carthagène des Indes, joyaux colonial et touristique, qui pâtit du pire taux de contagion du pays.

Avant de voir le Covid-19 débarquer, les leaders communautaires de l'île ont instauré un protocole de confinement pour tout habitant qui en sort et revient.

Ainsi Adrian est allé à un rendez-vous médical "sur le continent" et reste, depuis, isolé pour quatorze jours sur Tintinpan, une île voisine et un peu plus grande.

La mer transparente, qui joue toute la palette des verts et des bleus, cerne cet amas d'une centaine de cabanes enchevêtrées, sans plage. Au centre, la place de la croix et autour les masures, deux embarcadères et une école.