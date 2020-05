Confinement USA : symptôme d'une ville malade, le métro new-yorkais s'arrête la nuit

Si l'épidémie ralentit désormais à New York, la "Grosse Pomme" en reste l'épicentre avec plus de 19.000 morts confirmées ou probables du virus , et personne n'a encore fixé de date pour le début du déconfinement.

"Vecteur géant du virus"

"C'est vide !" s'exclame Will Ramos, 33 ans, plombier et réparateur en tout genre, en traversant avec une amie employée des hôpitaux la station de Union Square, l'une des plus grandes du réseau, déserte malgré l'heure de pointe. Pour lui, le métro, c'est New York : on y est bousculé mais on y trouve aussi "beaucoup de culture et de talents".

Mais l'épidémie a transformé le réseau souterrain en "vecteur géant du virus", selon les termes d'une conductrice, Sujatha Gidla qui, après avoir été malade du coronavirus, a dénoncé les mesures tardives de protection des agents dans une lettre ouverte au New York Times mardi. Selon le président de la MTA Patrick Foye, 109 des 50.000 agents sont déjà morts du coronavirus.