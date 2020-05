Billets d'avions, cartes routières, dollars... Carole de la Chenelière et Olivier Merleau avaient tout préparé depuis des mois pour le road-trip de leurs rêves sur la côte ouest des Etats-Unis, et puis le coronavirus est passé par là.

Frontières fermées, sites et attractions fermés

Confinement USA : les touristes privés de road-trip par la pandémie - © Thomas Roberts / 500px - Getty Images/500px

La pandémie de Covid-19, qui a provoqué la fermeture des frontières américaines aux non-résidents, a fait tomber leurs plans à l'eau. "On est déçus... C'était un de mes rêves de faire ce voyage aux Etats-Unis. J'espère qu'on pourra repousser", dit Carole de la Chenelière.

Même avec un passeport américain, un road-trip aux Etats-Unis perdrait de son intérêt dans les conditions actuelles : musées, casinos, plages, parcs naturels ou parcs d'attractions sont tous fermés.

Même si quelques Etats ont commencé à assouplir les mesures de confinement, les professionnels du tourisme ne sont pas en tête des priorités et font le gros dos en espérant survivre à cette crise sanitaire sans précédent.

"Nous ne sommes pas indispensables. On est dans le tourisme, personne n'a besoin de nous. L'année prochaine pourrait être très maigre et on ne peut absolument rien y faire", soupire Sabra Purdy, 41 ans, qui organise des sorties d'escalade et de varappe dans le parc de Joshua Tree, dans le désert californien. "Il n'y a pas que la pandémie, mais aussi les effets que ça a sur toute l'économie", souligne-t-elle, craignant de voir la manne touristique se tarir.