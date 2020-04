Confinement : quatre balades numériques pour les amoureux de châteaux

Magie de la modernité, vous pouvez vous échapper virtuellement de votre lieu de confinement et partir à la découverte des plus beaux, surtout des plus vastes châteaux d’Europe.

Le château de Versailles

Château de Versailles - © Philippe Gerber - Getty Images

Qui a déjà dit non à une petite virée dans la Galerie des glaces ? Même en plein confinement, se promener dans l'un des plus beaux châteaux de France est possible. Et pas la peine de quitter votre couverture, ni votre canapé. L'ancienne résidence des rois vous propose de déambuler dans ses couloirs, via la réalité virtuelle. Vous pouvez aussi vous pavaner dans les Grands Appartements ou manipuler de nombreuses œuvres et pièces de mobilier d'art sous tous leurs angles.