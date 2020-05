Confinement : en Floride, le drive-in permet de sortir de la routine.

Depuis que les salles de cinéma ont fermé aux Etats-Unis en raison de la pandémie de coronavirus, un petit cinéma drive-in de Floride, l'un des rares à encore proposer des films nouveaux sur son vieil écran, aide à égayer le confinement. "Le vieux cliché selon lequel 'The show must go on' ("Le spectacle doit continuer") n'est pas un cliché. C'est notre style de vie", dit John Watzke, le propriétaire de l'Ocala Drive-In à Ocala, dans le centre de cet Etat du sud-est du pays.

Une rare occasion de sortir de chez soi L'endroit ravive la nostalgie des années 1950, quand les cinéphiles garaient leur voiture devant l'écran géant et commandaient du pop-corn depuis leur siège, à travers la vitre de leur véhicule. "Nous sommes une rareté ces jours-ci", dit Jeff Mellott, le caissier de l'Ocala Drive-In. "Nous aidons les gens à sortir. Tout le monde est cloîtré, c'est donc une occasion pour certaines personnes de sortir." Selon le propriétaire, son établissement est le seul des 11 cinémas drive-in ouverts aux Etats-Unis pendant le confinement à projeter de nouveaux films. Beaucoup des spectateurs sont venus avec des masques pour voir un film à la nuit tombée. "Chacun garde ses distances", assure M. Watzke, et les véhicules restent à entre 3 et 5 mètres les uns des autres. Comme les personnes venues restent dans leur véhicule et que les rassemblements de plus de 10 personnes sont ainsi évités, les drive-in ont le droit d'opérer.