Comment la ville de Tirana se transforme pour devenir une "ville-archipel"

Trois nouvelles "écoles ouvertes" ont été inaugurées dans les quartiers du nord-ouest de Tirana. Des infrastructures disponibles sept jours sur sept durant toute l'année afin de revivifier les quartiers urbains de la capitale albanaise. Partie intégrante du grand plan d'urbanisme "Tirana 2030" mené par l'architecte italien Stefano Boeri, l'Albanie est en marche pour faire de sa capitale une ville de demain compétitive et attirante.

La ville de Tirana a inauguré jeudi 16 décembre 2021 un nouveau complexe d'écoles "ouvertes" en présence du Premier ministre albanais Edi Rama, le maire de la ville Erion Veliaj et l'architecte Stefano Boeri.

L'agence d'architecture a imaginé ce complexe éducatif comme un lieu flexible, épicentre de la vie publique car capable d'accueillir une population plus large que des étudiants. "L'école du futur peut aussi être un épicentre de la vie des zones urbaines", a écrit l'agence d'architecture dans un communiqué.

"Un lieu ouvert à tous, à tous les âges, à toutes les heures de la journée, tous les jours de l'année."

Les trois écoles présentes au nord-ouest de la ville, dans les quartiers Don Bosco, Kodër-Kamëz et Piazza Shqiponja, accueilleront la semaine près de 1.400 élèves et permettront à la ville de renforcer ses infrastructures et équipements scolaires.

Le reste du temps, ces lieux seront occupés par les collectivités locales pour les loisirs, créer des lieux de rencontres ou encore servir de zone d'hébergement.